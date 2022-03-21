أسعار الخبز الحر بعد صدور قرار مجلس الوزراء .. تبدأ من 50 قرشا

ألزم القرار الصادر من مجلس الوزراء جميع المخابز ومنافذ البيع، بأسعار جديدة للخبز لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب، وجاءت أسعار الخبز البلدي المميز 72%، رغيف 45 جراما بسعر 50 قرشا، ورغيف زنة 65 جرامًا بسعر 75 قرشا، ورغيف زنة 90 جرامًا بسعر جنيه واحد، وكيلو خبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

أما عن أسعار الخبز «الفينو»، فجاء سعر الرغيف زنة 40 جرامًا بـ 50 قرشا، ورغيف 60 جرامًا بسعر 75 قرشًا، ورغيف 80 جرامًا يسعر جنيه واحد.

عقوبة مخالفة الأسعار المقررة

وتضمن القرار معاقبة من يبيع الخبز بأكثر من السعر المقرر بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، وتستند العقوبة إلى المادة 22 مكرر (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا حكوميا بتحديد أسعار الخبز المميز والفينو، بأسعار تبدأ من 50 قرشا إلى جنيه حسب الوزن.

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، في أول تعليق للشعبة على القرار، إن قرار الوزراء صائب ويعمل على ضبط سعر الخبز قبل حلول شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن القرار نص على تحديد سعر الخبز الحر، بلدي مميز 72% والفينو، استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، قال في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، في وقت سابق، أنّ سبب أزمة الخبز هو خروج بعض الفئات من منظومة الدعم: «ممكن نسلم المواطن بطاقة أو كارت خبز، يطلع خلال 48 ساعة، ويقدر من خلالها يصرف عيش حر»، لافتا إلى أنه حال وافقت الدولة على استخراج كارت للخبز الحر، فستتمكن من مواجهة المشكلات الكبرى الخاصة باستغلال بعض المخابز ورفع سعر الخبز، وسيكون للحكومة علم بالكميات المباعة من الرغيف الحر.