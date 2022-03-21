إقبال على البنوك لربط المدخرات بشهادات الـ18% الجديدة والاستفادة من الفارق

قالت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الوطن» إن اليوم الإثنين، ويوم غدٍ الثلاثاء، سيشهدان زحاماً في بنكي مصر والأهلي المصري، على خلفية إعلان البنكين طرح شهادة إدخارية بعائد 18% سنوياً تصرف كل شهر.

وأضافت المصادر أن أصحاب المنتجات المصرفية الحالية من الشهادات الإدخارية والاستثمارية والودائع وحسابات التوفير، سيتجهون إلى كسر ودائعهم ومدخراتهم الحالية وإعادة ربطها بالشهادات الأعلى فائدة، للاستفادة من فارق السعرين، مؤكدة أنه من المتوقع أن تعلن العديد من البنوك عن منتجات مصرفية أعلى عائداً.

طرح شهادة إدخار جديدة

وقد أعلن بنكا الأهلي ومصر، اليوم، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة بسعر عائد سنوي 18%.، وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن اجتماعا عاجلا تم صباح بالبنك الأهلي المصري أسفر عن طرح الشهادة، وإتاحتها للجمهور اعتبارا من اليوم.

ويأتي ذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري، اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.

إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي

ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.

وكان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.