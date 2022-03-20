خبير دولي: أسعار الذهب ستواصل الزيادة في 2022 رغم ارتفاع الفائدة

ترتفع أسعار الذهب خلال العام الجاري 2022 إذ يبحث المستثمرون عن ملاذ آمن خلال فترة عدم اليقين، التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك وفقًا لـ«State Street Global Advisors» ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

قال نائب رئيس شركة «ستيت ستريت»، وكبير المحللين الاستراتيجيين للذهب جورج ميلينج ستانلي في مقابلة مكتوبة مؤخرًا، إن استمرار التضخم المرتفع جنبًا إلى جنب مع زيادة التوترات الجيوسياسية، يمهد الطريق أمام صعود الذهب هذا العام، وغالبًا ما يستخدم المستثمرون الذهب كتحوط ضد التضخم.

أسعار الذهب

وارتفعت الذهب شهدت في نيويورك فوق 2078 دولارًا للأوقية في الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى منذ أغسطس 2020، عقب اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وتوقع «ميلينج ستانلي» أن تستمر المكاسب حتى يتم التوصل إلى تسوية قضية أوكرانيا والتي تبدوا أنها بعيدة جدًا عن الحل.

وأضاف: «لن أراهن على ارتفاع أسعار الذهب في هذا الوضع»، إذ أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هي وقود إلى بيئة سياسية واقتصادية غير مستقرة بالفعل.

سعر الذهب عالميا

قال «ميلينج ستانلي»، إن التاريخ يشير إلى أن سعر الذهب، يرتفع كثيرًا بالتزامن مع زيادات أسعار الفائدة، وهذا ما حدث بالفعل، عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة تسع مرات بين ديسمبر 2015، وديسمبر 2018، أدى إلى ارتفاع الذهب بنسبة 17٪، وعندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 17 مرة بين يونيو 2004 ويونيو 2006، أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 57٪.

وأضاف أن دروس التاريخ، والبيئة الحالية لمستويات كبيرة من عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب، لافتًا إلى أنه انتشار جائحة كورونا، لجأ المستثمرين إلى اكتناز الذهب وتخزينه.

وقال «ستانلي»: «لقد جاءت عمليات الشراء من طيف كامل من المستثمرين، من الأفراد إلى المؤسسات الكبيرة».

ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، فإنه بلغ الطلب على السبائك والعملات المعدنية 1124 طنًا في عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حيث شهدت الولايات المتحدة وألمانيا استثمارات قياسية.