تحذير عاجل من البريد المصري لـ عملائه: لا تمنحوا بياناتكم لأى شخص

حذر البريد المصرى عملائه من مشاركة اى بيانات خاصة بهم مع أي جهات خارجية أو مواقع أو أشخاص، خصوصا بطاقات البريد المصري، مؤكدا على أنه لم يطلب أي بيانات من عملائه عبر الهاتف أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

البريد: لم ولن يطلق مبادرات مع البنوك

وقال البريد المصرى فى بيان اليوم: «البريد المصرى لم ولن يقم بإطلاق أي مبادرات مع بنوك أو جهات أخرى، وأى مبادرات يقوم بها البريد المصرى يتم إعلانها رسميا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى وعبر الجهات الاعلامية الموثقة».

وأضاف البيان أن البريد المصرى يؤكد على عدم مشاركة أي بيانات خاصة ببطاقات البريد المصرى مع أي موقع أو جهة خارجية، وأكد عى أن البريد لم ولن يطلب أي بيانات تفصيلية خاصة بالبطاقات المالية عبر الهاتف او البريد الالكترونى أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.

وطالب البريد المصرى من عملائه عدم إعطاء معلومات خاصة بهم مثل الأرقام المسجلة حلف البطاقة أو تاريخ انتهاء البطاقة أو رقم البصاقة الخاصة بهم حفاظا على سرية بيانات البطاقات والرقم السرى.

واعلن البريد المصرى، عن إطلاق مجموعة من الخدمات و الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية، البريد المصري يطبق منظومة الدفع غير النقدي باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يساهم في تنفيذ كافة المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر.

منظومة البريد المصري للدفع غير النقدي

وتعتبر منظومة البريد المصري للدفع غير النقدي ستحقق الاندماج لتمكين العملاء من السداد غير النقدي للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع "POS" المنتشرة بجميع مكاتب البريد في جميع أنحاء.