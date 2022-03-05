لأول مرة.. البريد المصري يطلق منظومة الدفع غير النقدي للعملاء

في إطار اهتمام البريد المصري بتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كل الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيات المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل المعاملات المالية، «البريد المصري» يطبق منظومة الدفع غير النقدي باستخدام أفضل النظم والحلول المتطورة بما يساهم في تنفيذ كل المعاملات غير النقدية بكل سهولة ويسر.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، في بيان، إن منظومة البريد المصري للدفع غير النقدي ستحقق الاندماج والتكامل المالي لعملاء البريد المصري.

سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع

بما يمكنهم من السداد غير النقدي للخدمات مثل سداد مخالفات المرور ومصاريف المدارس ومشروعات الإسكان، إلى جانب سداد الرسوم المقررة للخدمات البريدية مثل سداد تكاليف نقل الطرود وشراء الطوابع، وذلك من خلال ماكينات نقاط البيع «POS» المنتشرة بجميع مكاتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث معايير الأمن والسلامة في تنفيذ معاملات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

التوسع في مجالات الدفع الإلكتروني

ومن المقرر خلال الفترة القادمة التوسع في مجالات الدفع الإلكتروني لتسهيل التسوق وخدمات التجارة الإلكترونية باستخدام تقنية الـ«QR code» وتطبيقات الهاتف المحمول، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تطبيق منظومة الشمول المالي، وتعظيم استفادة المواطنين من خدمات الدفع غير النقدي.