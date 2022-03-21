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انتخابات التجديد الكلي لانتخابات نادي النيابة الادارية 10 يونيو المقبل

انتخابات التجديد الكلي لانتخابات نادي النيابة الادارية

كتب:

محمد عيسى
01:05 م | الإثنين 21 مارس 2022
النيابة الادارية_ ارشيفية

النيابة الادارية_ ارشيفية

قرر مجلس إدارة نادي مستشارى النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي للنادي، على أن تجري الانتخابات 10 يونيو المقبل. 

فتح باب الترشح من 25 مارس

وقال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم نادي مستشارى النيابة الادارية، إنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من 25 مارس الجاري وحتى 31 مارس من 12 ظهرا وحتى 7 مساءا. 

وأضاف جلال أن الانتخابات ستجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، وتشمل مقعد الرئيس ومقعد عن الذين اكتمل عطاؤهم و5 مقاعد عن المستشارين  و3 مقاعد عن  رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب و 3 مقاعد عن  وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و 2 مقعد  عن وكلاء النيابة.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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