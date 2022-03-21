«هاكثون مصر 2030» يختار الفرق المتأهلة للتصفيات.. والسعيد: نشجع ريادة الأعمال

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع «رواد 2030» التابع للوزارة وشركة «بيبسيكو مصر» بالتعاون مع شركة «رايز أب» عن الفرق الثمانية الفائزة والمتأهلة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات الخاصة بالنسخة الثانية من مسابقة «هاكاثون مصر 2030» والتي شارك فيها أكثر من 100 متسابق يمثلون 35 فريقًا يتنافسون على الفوز بجائزة المسابقة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنَّ التعاون بين الوزارة وشركة «بيبسيكو مصر» و«رايز أب» يأتي تأكّيدًا لحرص الدولة المصرية والوزارة لدعم التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من جهود وأنشطة المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، متابعة أنَّ البروتوكول يمثل أحد ثِمار الشراكة التنموية والنهج التشاركي.

وأضافت أنَّ تنظيم مسابقة «هاكاثون مصر 2030» يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم الاستفادة من دور الشباب مع التركيز على أحد الأهداف الأممية وعدد من الموضوعات المختلفة كل عام.

وتطرقت السعيد إلى جهود الدولة والوزارة في مجال تشجيع ريادة الأعمال، مؤكّدة أنَّ الدولة المصرية تستهدف حَشد الموارد والطاقات المُتاحة كافة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تحفيز المشاركة المجتمعية التي يَبرُز فيها دور كلٍ من الشباب والمرأة.

وأكّدت السعيد، حرص الدولة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال، وتمويل المشروعات الصغيرة ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية، مشيرة إلى تبني الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عِدَّة جهود أبرزها إطلاق مشروع "روّاد 2030"، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، متابعه أن المشروع يُسهم في توفير مجموعة من الخدمات من منح تعليمية وماجستير لدراسة مجال ريادة الأعمال بشكل أعمق وعلى نطاقٍ أوسع، بالإضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تُقدِّم أفكاراً جديدة في سوق العمل.

ومن جانبها قالت د.غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030أن مسابقة " هاكاثون مصر 2030"، استهدفت روّاد الأعمال والمبتكرين، ومشاركة حوالي 100 مُمثلين عن الشباب من أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية بهدف تقديم حلول لتطوير القطاع الصحي والاقتصادي في مصر، وذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وبالتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.واضافت مديرة مشروع رواد 2030 أن الفرق الثمانية المتأهلة للنهائي تضمنت فريق هايدروبال، ريسيتي، بلانتوبيا، العيادة، ‏SIS، رعاية، رفيقي وفريق باك تيك. وعلى الجانب الّاخر صرح محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر: "سعداء بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة رايز اب، فدائماَ ما تربط شركة بيبسيكو مصر جميع اعمالها ومبادرتها للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة املاً في مستقبل أفضل للاجيال القادمة. فمسابقة "هاكاثون مصر 2030" تعد نموذجاً فريداً لمبادرات الشركة التي تساهم في خلق حلول إبداعية لمواجهة التحديات المجتمعية وتحويلها إلى فرص حقيقية مما يعمل على تحقيق نمو اقتصادي ومجتمعي." وأضاف شلباية: "على مدار الثلاث أيام الماضية، قامت بيبسيكو مصر وجميع الجهات المشاركة بإعطاء الدعم وتوفير التدريبات اللازمة بجانب التوجيه للمتسابقين حتى تأهلهم للمرحلة النهائية من المسابقة. وفي خلال هذه الأيام، رأينا حماس وشغف من المشاركين لا مثيل له، يثبت كم لدينا جيل طموح من المواهب الشابة التي يجب اكتشافها. فنحن نتطلع للمرحلة النهائية من المسابقة والتي سيتم خلالها تقديم الجائزة للفريق الفائز وهي عبارة عن دعم مادي بمبلغ 500 ألف جنيه مصري مقدمة من مؤسسة بيبسيكو -الذراع الخيرية لشركة بيبسيكو- ونتعهد على مواصلة الدعم للشباب سعياً لخلق وتأهيل جيل جديد من رواد الاعمال". وقال عبد الحميد شرارة الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب: "سعداء بالشراكة مع شركة بيبسيكو مصر ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تؤكد مدى أهمية التعاون بين أضلاع المثلث الذهبي: القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق تنمية مجتمعية حقيقية. فنحن فخورون بما وصل له المشاركين في مسابقة الهاكاثون من ابتكار وابداع، ونؤكد على دعمنا الدائم لهم." على مدار الثلاثة ايام تم تنظيم عددًا من ورش العمل التدريبية للمتسابقين شارك فيها أكثر من 50 خبير في مجالات الأعمال المختلفة لتوجيه وارشاد المتسابقين. ومحاضرات للتعريف بأهداف التنمية المستدامة وتدريب المتسابقين على الأساليب المختلفة لعرض وتسويق مشاريعهم وأفكارهم بشكل صحيح، وكذلك مشاريعهم وتم اختيار الفرق التي ستشارك في المرحلة النهائية من المسابقة والذين سيستمرون في التدريبات لمدة شهرين لاخيار الفريق الفائز. جدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية إطلاق النسخة الثانية من "هاكاثون مصر 2030 " خلال النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، حيث تضمنت الاتفاقية قيام جميع الأطراف بتقديم الدعم الفني لرواد الأعمال والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع للمراحل المختلفة توافقًا مع التحديات المطلوب إيجاد حلول لها لتحقيق رؤية مصر 2030 وتيسير الأنشطة والأعمال اللازمة لتنفيذ المسابقة