لقطات عقد قران شام الذهبي تتصدر التريند

تصدر عقد قران شام الذهبي ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقامته مساء أمس الأحد وسط أجواء عائلية خاصة جدا وتفاعل الجمهور مع الصور الخاص بها بشكل كبير.

وتم تداول عدد كبير من الصور الخاصة بعقد قران شام الذهبي على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي ترتدي فستان بسيط للغاية باللون الأبيض وجمعت بينها وبين زوجها عدد من اللقطات الرومانسية التي تفاعل معها الجمهور.

عقد قران شام الذهبي يتصدر الترند

كما حرص الجمهور على متابعة إطلالة والدتها النجمة أصالة التي طلت هي الأخرى بإطلالة بسيطة وهي عبارة عن جاكيت يجمع بين اللونين الأبيض والأسود وبجانب زوجها الشاعر فائق حسن.

وكان من بين اللقطات المميزة فى عقد القران هى حضور الداعية الإسلامي مصطفى حسني الذي عقد قران شام على زوجها، بالإضافة إلى حضور عدد خاص من الأهل والأصدقاء.

يذكر أن شام الذهبي كانت قد هنأت والدتها بعيد ميلادها مؤخرا من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام من خلال مشاركة الجمهور بصورة لها مع والدتها وهى صغيرة .

شام تهنئ والدتها بعيد ميلادها

وحرصت على توجيه كلمة خاصة لوالدتها فقالت شام «كل عام وانتي ست راسي ودنيتي كلها يا أجمل امرأة بحياتي»، وهو الأمر الذي جعل أصالة ترد على منشور ابنتها قائلة «يا روح مامي».

كما أن شام كل فترة تحرص على مشاركة الجمهور بعدد من الصور الخاصة لها مع عائلتها كان آخرها مع شقيقها خالد التى شاركت الجمهور بصورة لها معه وهو يرتدى بذلة وعلقت عليها قائلة «يامجنني بحبك أنا كتير».