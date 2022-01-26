بعد إعلان قرب زفافها.. رسالة من شام الذهبي لوالدتها أصالة

«هي مش بنتي، لكنها أختي وصديقتي وحبيبتي»، بهذه الكلمات تحدثت المطربة السورية أصالة عن ابنتها شام الذهبي، خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، إذ تتمتع علاقتهما بالترابط والقوة، خاصة أن الأم الداعم الأساسي لابنتها في المواقف الصعبة والسعيدة.

رسالة شام الذهبي إلى أصالة

وشاركت شام الذهبي جمهورها عددا من الصور برفقة والدتها أصالة، خلال الساعات الماضية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقة: «أهم حاجة في الدنيا العائلة».

وظهرت شام، في إحدى الصور رفقة عائلتها وأشقائها التوأم في المنزل، وهم يلعبون الـ«كوتشينة»، وفي صورة أخرى، ظهرت مع باقي العائلة وخطيبها، أثناء تناولهم وجبة العشاء.

موعد زواجها ابنة المطربة السورية

بعد فترة طويلة من الخطوبة، أعلنت شام الذهبي، ابنه الفنانة أصالة، عن موعد زواجها، خلال استضافتها في برنامح «معكم» التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث تواجد خطيبها «أحمد» بين الحضور، إذ أكدت ابنة المطربة السورية، أن الزواج سيكون هذا العام، لكن دون أن تحدد شهر بعينه.

مواصلة النشاط الفني بأغنية «غلبان»

تعيش الفنانة أصالة، حالة من كبيرة النشاط الفني خلال الفترة المقبلة، إذ تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان «غلبان» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بعد انتهائها الفترة الماضية من تسجيل الأغنية، التي تأتي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

«حنين» تتخطى 18 مليون مشاهدة

طرحت أصالة، خلال الأيام الماضية أغنية «حنين» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، وحصدت إشادات واسعة من الجمهور، محققة نحو 18 مليون مشاهدة.