رئيس محلية النواب: «الخواجات سبقونا لأنهم بيشتروا التفاحة بالواحدة»

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على متابعة المحافظين؛ للتأكد من الإجراءات التي اتخذت لضبط أسعار السلع في الأسواق ومواجهة الاحتكار.

ترشيد الإنفاق

وأشار النائب أحمد السجينى، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ترشيد الأنفاق سيكون أحد وسائل التحصين ضد حالة التضخم التي تشهدها مصر والعالم بسبب الحرب الأوكرانية - الروسية: «نحن أمام أزمة عالمية لانعرف متى وإلى أين ستنتهي، ولذلك كان تحرك الدولة المصرية لمواجهة هذه الأزمة ضروريا».

دور المستهلك في مواجهة غلاء الأسعار

وأوضح النائب أحمد السجينى أهمية مراجعة كل أسرة مصرية لاحتياجاتها الأساسية قبل الذهاب لشراء مستلزمات البيت: «الخواجات بره سبقونا لأنهم بيشتروا التفاحة بالواحدة، وهنا في مصر إحنا بنشتري بالكيلو، وبالتالي ضبط حالة الأسواق يشارك فيها المستهلك بصفة أساسية، بعد استشعاره بخطورة الموقف»، مبينا أنّ المنافذ العديدة التابعة لوزارتي التموين والزراعة تعرض منتجات غذائية متنوعة وبأسعار معقولة، وجميع السلع مطروحة بوفرة؛ لتدبير احتياجات الأسر قبل شهر رمضان الكريم.

مواجهة الأزمة الاقتصادية

وشدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية على أهمية الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لكبح جماح الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم كله وليس مصر فقط، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وأبدا يشعر باحتياجات المواطن، لذلك جاءت تكليفات القيادة السياسية بضرورة احتساب العلاوة وزيادة المعاشات وصرفها بدءا من أبريل المقبل بدلا من شهر يوليو الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة بحسب تعبيره.

ملف الإصلاح الاقتصادي

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: «علينا جميعا أن نتكاتف في هذه الأزمة لنعبر إلى طريق الأمان، لا سيما أن ملف الإصلاح الاقتصادي الذى اتخذته الدولة منذ سنوات يظل هو نقطة الارتكاز للاقتصاد المصري الآن، ولولاه لأصبحنا فى أزمات حقيقية»، مشددا على أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2022 في الجلسات البرلمانية المقبلة.