البحوث الاجتماعية: التليفزيون من أهم مصادر الحصول على المعلومات الدينية بنسبة 62.8%

أعلن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وفق دراسة أجراها على الجمهور العام عن «طبيعة العلاقة بين البرامج الدينية التليفزيونية والجمهور العام، وإلقاء الضوء على مدى إقباله عليها واستخداماته لها، وإشباعاته المتحققة منها، والكشف عن المؤثرات المحددة لطبيعة هذه العلاقة وتقييمه لها، وتأثير خصائص الجمهور المتلقى على التعرض لهذه البرامج الدينية التليفزيونية.

بحث مساهمة البرامج في عملية تجديد الخطاب الديني

وأوضح المركز وفق تقرير صادر عنه، أن البحث يهدف إلى الكشف عن أهم المصادر التي يستقى منها الجمهور المصرى معارفه ومعلوماته الدينية، والوقوف على مدى تعرض الجمهور المصرى، بخصائصه الديموجرافية المختلفة ،للبرامج والمضامين الدينية الإعلامية، والتعرف على آراء الجمهور المصري في نوعية المضامين والموضوعات المقدمة من خلال البرامج الدينية، ومدى تجاوب البرامج الدينية التليفزيونية مع المساهمة في عملية تجديد الخطاب الديني من منظور الجمهور العام ، مشيرا إلى أنه تم التطبيق على 2054 مفردة فى 10 عشر محافظات موزعة على الأقاليم الجغرافية الأربعة.

نتائج البحث العلاقة بين الجمهور والبرامج الدينية

تمثلت نتائج البحث الذى أجراه مركز البحوث فيما يلى :

- يعد التليفزيون من أهم مصادر الحصول على المعلومات الدينية وذلك بنسبة 62.8٪، بينما لا يمثل الإنترنت مصدرا ذا أولوية في الحصول على المعرفة الدينية.

- تمثلت أهم دوافع الجمهور العام لمشاهدة البرامج الدينية في الحصول على المعلومات التي تفيدهم في الحياة، واكتساب المعرفة الدينية والمساعدة في حل المشكلات والتمسك بالقيم الدينية.

- بلغت نسبة من يفضلون مقدم البرنامج من رجال الدين 84.7%، يليهم شباب الدعاة بنسبة 22.2%.

تمثلت أهم السمات الخاصة بمقدمي البرامج الدينية التي يفضلها المشاهدون فيما يلى :

- أن يكون متخصصا في الدين، وأن يكون أسلوبه بسيطا .

- تصل نسبة الرضا عن طريقة تقديم البرامج الدينية التليفزيونية إلى 92.2% وترجع أهم أسباب الرضا إلى كون مقدمي البرامج على درجة من العلم والثقافة، ولأنهم متخصصون.

- أشارت نسبة تبلغ 60.4% إلى أن البرامج الدينية تهتم بمناقشة موضوعات الإرهاب والتطرف الديني.

- لا توجد معرفة لدى غالبية المستجيبين بمسألة تجديد الخطاب الديني.

- تغلبت الهوية المصرية على الانتماءات الآخرى للمستجيبين بنسبة بلغت 50.8%، يليها الهوية الدينية كمسلم أو مسيحى بنسبة 44.1%.

- 89.7% من المبحوثين أشارو إلى أن مشاهدة البرامج الدينية قد انعكست على أسلوب حياتهم.

توصيات البحوث الاجتماعية حول بحث البرامج الدينية

- التوعية بأهمية الإعلام الديني، والسعي الجاد لإنشـاء المؤسسات الإعلامية التي تهتم بنشر الفكر الديني الصحيح.

- ضرورة التدقيق في اختيار مقدمي البرامج الدينية والضيوف والمتحدثين فيها.

- الاستعانة بالعلماء والمتخصصين في الشئون الدينية عند إعداد وتنفيذ البرامج الدينية.

- العمل على تجديد وتطوير القالب الذي تقدم الدينية.

- التركيز على الموضوعات والقضايا والمضامين التي تعكس القيم الدينية.

- ضرورة النظر إلى تجديد الخطاب الديني باعتباره مجالا متعدد التخصصات.

- يتعين على الإعلام أن يسعى لتحديد ماهية الخطاب الديني، وأن يتابع الخطوات التي يتخذها الأزهـر والمفكرون في هذا السبيل.