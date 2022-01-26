البحوث الاجتماعية: خصم 10% على إصدارات المركز بمعرض الكتاب

أكد المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، برئاسة الدكتورة هالة رمضان، أن المركز شارك بأحدث إصداراته في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالدورة 53 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل.

المعرض مستمر حتى 7 فبراير 2022

أكد المركز على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن أحدث إصدارات مركز البحوث الجنائية في جناح البيع صالة «2» A22، وجناح العرض صالة «3» B44، مشيرا إلى أن المعرض مستمر حتى 7 فبراير 2022.

وأوضح المركز، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المركز، شاركت في افتتاح جناح المركز بمعرض الكتاب مع الدكتورة هالة رمضان مدير المركز والدكتور سامح إسماعيل أستاذ القانون الجنائي المساعد، ورئيس لجنة المعارض بالمركز.

الأسعار في متناول الجميع

أكد المركز، أنه في إطار دعم المركز للأنشطة الثقافية من أجل تأهيل الشباب والأجيال القادمة، حرصت الدكتورة هالة رمضان، على أن تكون الأسعار فى متناول الجميع، موضحة أنه يوجد خصم بنسبة 10% على إصدارات المركز.

ويعمل المركز القومي للبحوث الاجتماعية الذي يتبع وزارة التضامن على إبداء رأيه في المسائل المتعلقة بالموضوعات الإجتماعية وكذلك الجنائية، إلى جانب نشر البيانات العلمية والأبحاث، وتبادلها مع الجهات العلمية.

أقسام مركز البحوث الجنائية

ينقسم مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، إلى عدة أقسام، تشمل قسم وشعبة البحوث البيولوجية للمشكلات الاجتماعية، ويضم قسم المخدرات، وكشف الجريمة وكذلك قسم البيئة، كما يشمل المركز، شعبة بحوث السياسة الجنائية التي تشمل الجريمة والمعامل الجنائية، وشعبة المجتمعات وبرنامج بحوث كبار السن، وكذلك شعبة بحوث مؤسسات التنمية الاجتماعية، مثل قسم الاتصال الجماهيري، وقسم التعليم والقوى العاملة.