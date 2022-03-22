قبل رمضان.. 5 حلول جديدة للحفاظ على «باقة إنترنت الموبايل» لأطول وقت

إذا كنت تعاني من نفاد باقة الإنترنت الخاصة بهاتفك المحمول، ما عليك إلا اتباع خطوات بسيطة للحفاظ عليها لأطول مدة ممكنة، خصوصا وأن اغلب الناس يعتمدون على الانترنت ليس فقط للترفيه وإنما للعمل، ويزداد الطلب على استهلاك الإنترنت خلال شهر رمضان، خصوصا لمشاهدة المسلسلات والأعمال الفنية والترفيهية.

خبير الإعلام والتحول الرقمي، محمد الحارثي، قدم مجموعة من النصائح، للحفاظ على باقة الإنترنت، مشيرًا إلى أن استهلاك الانترنت في رمضان يرتفع بشكل واضح، لذلك يجب الحافظ على باقة الإنترنت، موضحا أن أولى النصائح هي الاعتماد على شبكة الواي فاي أكثر من باقة إنترنت الموبايل.

إغلاق بيانات الهاتف وعدم استخدامها إلا في حالة الضرورة

وطالب «الحارثي»، المستخدمين بمراجعة باقة الإنترنت من وقت لأخر، لمعرفة حجم الاستهلاك، حيث توفر كافة شركات الموبايل تطبيقات توضح كافة خدماتها بالإضافة إلى معرفة الاستهلاك اللحظي، مطالبا المستخدمين بإغلاق بيانات الهاتف وعدم استخدامها إلا في حالة الضرورة.

إغلاق بيانات الموبايل أثناء النوم

وأشار «الحارثي» إلى أن هناك بعض المستخدمين يتركون بيانات الهاتف المحمول دون إغلاق حتى وهم ذاهبون إلى النوم، وبالطبع هذا أمر خاطئ للغاية، مطالبًا المستخدمين بإغلاق بيانات الهاتف المحمول حال عدم استخدمها.

إيقاف تشغيل مقاطع الإنترنت بشكل تلقائي

وأوضح أن هناك بعض تطبيقات الهاتف المحمول شرهة في استهلاك البيانات، لذلك يجب عدم استخدام هذه التطبيقات إلا في حالة تشغيل الواي فاي، أو استخدمها للضرورة على باقة الموبايل، ومنها على سبيل المثال متصفح جوجل كروم، مطالبا بوقف تشغيل مقاطع الإنترنت بشكل تلقائي والسماح بتشغيلها عند توافر شبكة «واي فاي»، حتى يتم الحفاظ على باقة الإنترنت لأطول مدة ممكنة.

تشغيل مقاطع الفيديو بجودة أقل

ولفت إلى أنه حال مشاهدة مقاطع الفيديو عبر استخدام باقة الموبايل يجب أن يتم تشغيل الفيديو بجودة أقل، لأن تشغيل فيديوهات فيس بوك ويوتيوب بجودة عالية يستهلك نسبة كبيرة من باقة الإنترنت، مشيرا إلى ضرورة ضبط الهاتف على استخدام الإنترنت وفق خدمات الجيل الثالث وليس الجيل الرابع.