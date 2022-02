إزاي تعرف خطوط الموبايل اللي باسمك وتلغي خدمة الترفيه للحفاظ على رصيدك؟

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تحديثا جديدا لتطبيق ماي نترا، لمستخدمي الهاتف المحمول، سواء كان شركات أو أفراد، حيث تم إضافة خدمات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين وتيسير حصولهم على الخدمات من خلال استخدام الهاتف المحمول.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، المميزات والخدمات التفاعلية الجديدة في تطبيق My NTRA.

خاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة

- إضافة خاصية التعرف على أرقام الخطوط المسجلة باسم المستخدم بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات من خلال خدمة أرقامي وهي الخدمة التي يستطيع المستخدم من خلالها معرفة عدد الخطوط المسجلة باسمه لدى كل شركة من شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية باستخدام الرقم القومي.

- تستطيع معرفة من يتعامل على تلك الأرقام بشكل واضح من خلال منافذ البيع للمشغل الخاص بالمستخدم.

- خدمة خريطة منافذ البيع وهي خريطة تفاعلية يمكن من خلالها التعرف على أماكن وعناوين منافذ البيع المعتمدة لشركات التليفون المحمول العاملة بالسوق المصرية.

- تطوير خدمة خريطة الجودة للمشغلين لتيسر استخدامها وذلك من خلال إظهار ترتيب الشركات الأفضل في خدمات الصوت ونقل البيانات بالمناطق التي يحددها المستخدم بالخريطة.

الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية

- إضافة خدمة الاتصال المباشر بالكود المجاني الموحد 155 للاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية، وذلك تماشيًا مع شكاوى المستخدمين التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من احتساب مبالغ إضافية على الباقات الشهرية.

- خدمة تطبيقات المشغلين والتي يمكن من خلالها التحميل المباشر لتطبيقات المحمول للمشغلين الأربعة بالسوق المصرية (Ana Vodafone – My Orange – My Etisalat – My WE).

- معرفة عدد من القوائم الإحصائية والمعلوماتية الجديدة مثل قائمة (الوعي السيبراني) والتي تتضمن معلومات توعوية عن أساسيات الأمن السيبراني وطرق حماية الأجهزة والتطبيقات المختلفة من الهجمات والفيروسات.

- قائمة (إحصائيات السوق) والتي تتضمن مؤشرات تفصيلية عن طرفي سوق الاتصالات المصري «المستخدمين والشركات».