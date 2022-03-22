«مصر العقارية» توقع عقد انتفاع لمول تجاري 25 عاما باستثمارات 400 مليون جنيه

أعلن محمد جلال العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة للشركة القابضة للتأمين إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن توقيع عقد حق انتفاع المول المملوك للشركة لمدة 25 سنة لصالح شركة الكرنك للتنمية والتعمير.

«جلال»: المول من أهم ممتلكات الشركة

وأضاف «جلال» في بيان صحفي اليوم أن المول يعد من اهم ممتلكات الشركة وهو عبارة عن مول تجاري اداري بموقع متميز أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وهو مكون من دور ارضي ودور أول تجاري ودور ثان إداري ويضم 6 قاعات سينما وهايبر ماركت كما يوجد 3 غرف بدروم ملحقة به.

اختيار الكرنك بعد تقدم 22 شركة

وأوضح أنه تم اختيار شركة الكرنك تم بعد أن تقدم عدد 22 شركة بعروض للحصول على حق الانتفاع الخاص بالمول وكانت شركة الكرنك أفضل العروض المقدمة للوصول لأعلى عائد لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية وتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين .

وتابع «جلال» أن المول سيتم طرح وحداته للإيجار خلال الأيام القادمة لكافة المطاعم والكافيهات والأنشطة الإدارية والترفيهية المختلفة، وجار التعاقد مع أقوى العلامات التجارية العالمية لأن الشركة تستهدف تقديم قيمة حقيقية وتجربة شراء فريدة لرواد المول ولكافة سكان القاهرة الجديدة .

وتوقع العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية افتتاح المول خلال شهر أكتوبر للسنة الحالية بنسبة إشغال 100% نظرا لعدم الانتهاء من اعمال تنفيذ المول بالكامل من خلال شركة المقاولون العرب والاستشاري الهندسي الدكتور مدحت دره وجار حاليا الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات. وأشار إلى أن قيمة الاستثمار في المول اكثر من 400 مليون جنيه، حيث يقع المول في ارقى موقع في التجمع الخامس ( أمام الجامعة الامريكية ) بوابة رقم 4 وتسعى الى توقيع شراكات مع القطاع الخاص لرفع الكفاءة الاستثمارية لأصولها العقارية المتميزة .