قطاع الأعمال تبحث التعاون مع الإمارات لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية

استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، مريم خليفة الكعبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في عدد من المجالات، حيث رحب الوزير في مستهل اللقاء، بالسفيرة مريم الكعبي، متمنيا لها التوفيق في مهام منصبها، ومشيدا بالعلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

استعرض وزير قطاع الأعمال، أبرز المجالات والفرص الاستثمارية للتعاون بين الشركات التابعة للوزارة والشركات الإماراتية، مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه الشراكة بين البلدين في العديد من القطاعات.

مشروعات استثمارية

وطرح توفيق خلال اللقاء، عددًا من المشروعات الاستثمارية منها مشروع للتربية الحيوانية وإنتاج اللحوم والألبان بمزرعة شركة جنوب الوادي في منطقة توشكى، التي تمتلك أحد أكبر المجازر الآلية في مصر، كما عرض فرصًا للتعاون مع الجانب الإماراتي في صناعة مكونات السيارات الكهربائية والملابس الجاهزة وإطارات الجرارات الزراعية والاستثمار الفندقي وإدارة مرحلتى الصباغة والتجهيز في قطاع الغزل والنسيج، إلى جانب عرض منتجات الغزل والنسيج من القطن المصري عالية الجودة في السوق الإماراتي، من خلال شركة ECH لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

العلاقات المصرية الإماراتية

وتطرق الوزير أيضا إلى شركة جسور «النصر للتصدير والاستيراد سابقًا»، مستعرضا نموذج العمل الجديد للشركة الذي يقدّم خدمات الوساطة والتسويق واللوجستيات لتعزيز التجارة الخارجية، واستخدام كتالوج إلكتروني لعرض المنتجات المصرية القابلة للتصدير إلى جانب مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج، من خلال 14 مركزا للتجارة حول العالم، سيتم افتتاح أول 5 فروع منها أواخر شهر مارس الحالي، وبينها فرع دبي.

من جانبها، أبدت السفيرة مريم الكعبي حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وتعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتعكس قوة ومتانة العلاقات بين مصر والإمارات وشعبيها الشقيقين.