وفد «صحة النواب» يبدأ زيارته للأقصر لتفقد المنشآت الطبية بالمحافظة

بدأ وفد من لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، زيارته للأقصر، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

تفقد مستشفيات المحافظة

ويتفقد الوفد البرلماني عددا من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر للوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات ومجمع الأقصر الدولي وفضلًا عن متابعة تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل .

ومن المقرر ان يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني على مدار 3 أيام يتفقد خلالها الوفد في اليوم الأول، «مستشفى الكرنك بالأقصر، أعمال تطوير مستشفى الأقصر الدولي، مجمع الأقصر الدولي، بندر الأقصر، ومركز طب الأسرة الجديد».

كما يقوم الوفد البرلماني في اليوم الثاني بزيارة «مستشفى إیزیس بالبياضة، مستشفى حورس بأرمنت، مرکز طب اسرة البياضية، مركز طب الأسرة بالقرنة، مستشفى أرمنت، المركز الطبي بمنشأة العماري، ومستشفى طيبة بمركز إسنا».

زيارة المنشآت الطبية بالمحافظة

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة في نهاية الزيارة بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بعد زيارة مركز طب الأسرة «الدير»، بمركز إسنا ووحدة طب الأسرة «أحمد سعيد» بذات المركز.

ويضم الوفد البرلماني «الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة، الدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنة، الدكتور کریم بدر، أمين سر اللجنة، الدكتورة سهير عبدالحمید، الدكتورة عبلة الألفي، الدكتورة إيناس عبد الحليم، الدكتورة راوية مختار، الدكتورة إيرين سعد، الدكتور محمود عزب». .