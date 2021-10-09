محافظ الاقصر يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير طريق الكباش

ناقش المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، خلال لقاء عقده اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، مع عدد من القيادات، أخر ما تم من أعمال تطوير طريق الكباش، وجميع المناطق المحيطة به، بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام، وهدي مغربي السكرتير المساعد، والمهندس أسعد مصطفى ممثل الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

مراعاة الحفاظ على الهوية البصرية

وشدد محافظ الأقصر، على الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة سلفاً لإنهاء أعمال التطوير والتجديد، وكذلك تزيين المناطق السياحية داخل المحافظة، فضلًا عن تطويرها لإظهار المحافظة السياحية بالشكل اللائق باعتبارها محافظة أثرية لها طابع خاص متميز، مع ضرورة الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة عند القيام بأعمال التطوير في كافة المناطق.

وتفقد محمد عبد القادر خيري نائب المحافظ، طريق المسار السياحي بداية من منطقة العوامية مروراً بمدخل مدينة البياضية، وخلال جولته بطريق المسار السياحي تابع مستوي النظافة وأعمال التجميل والتزيين، كما تفقد طريق المطار ومدخل مدينة الأقصر.

الاطمئنان على سير العملية التعليمية

كما تفقد «خيري» سير العملية التعليمية بمدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي بمدينة البياضية، و عدد من الفصول للاطمئنان علي انتظام اليوم الدراسي الأول، ومتابعة مدى التزام القائمين علي العملية التعليمية والطلاب والطالبات بالإجراءات الوقائية حرصاً علي سلامتهم، ورافقه خلال جولته العميد طارق لطفي رئيس مجلس مدينة الأقصر، و العميد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، والمهندس أسعد مصطفى مدير المشروعات.