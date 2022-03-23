«الصحة» تكشف موعد انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدشين حملة تطعيم ضد شلل الأطفال 2022، وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل وتستمر على مدار 4 أيام مستهدفة الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، بهدف دعم الجهاز المناعي ضد مرض شلل الأطفال، مشيرة إلى إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006.

موعد انتهاء حملة تطعيم شلل الأطفال

وأضافت الوزارة فى تقريرها الرسمي، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لافتة إلى تدريب الفرق الطبية على مدار الأشهر القليلة الماضية وتقسيمهم إلى فرق طبية ثابتة بالوحدات الصحية وفرق طبية متحركة تجوب الشوارع والميادين والمؤسسات وبجوار الكنائس والمساجد والنوادي الاجتماعية.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022

وأكدت الوزارة أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022 ستصل إلى المستهدف من التطعيم وهو قرابة الـ17 مليون طفل، عن طريق المرور على المنازل «من بيت لبيت» في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، مناشدة المواطنين أهمية المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ومساعدة الفرق الطبية.

كما طالبت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجات الاستعداد من أجل متابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وطالبت المواطنين بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للاطلاع على كافة مستجدات الفيروس وكافة الأمراض المعدية من خلال المصادر الرسمية لها.