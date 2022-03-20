«الصحة» تعلن موعد الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022 يوم 27 مارس الجاري، مستهدفة من خلالها الوصول إلى قرابة 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية

وقالت الوزارة، في منشور وزّعته على مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، إن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم إلى خمس سنوات، سواء المصريين وغير المصريين المقيمين، وتهدف الحملة إلى تعزيز ورفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال المستهدفين من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022.

تطعيم فموي مجاني.. فرق ثابتة وأخرى متحركة

وتابعت الوزارة في المنشور المرسل لجميع مديريات الشؤون الصحية أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022 مجانية، من خلال التطعيم الفموي، ويكون عن طريق إعطاء الطفل نقطتين في الفم.

وأشارت الوزارة إلى تدريب الفرق الطبية المشاركة في الحملة للوصول إلى المستهدف، متابعة أن الفرق الطبية سيتم تقسيمها وفقًا للخطة الموضوعة إلى فرقتين أحدهما ثابت داخل الوحدات الصحية والأخرى متحركة، حيث تنتقل من شقة إلى أخرى، ومن شارع إلى آخر، وفي الميادين والمؤسسات وبجوار الكنائس والمساجد والنوادي الاجتماعية والمواصلات العامة لتطعيم الأطفال المستهدفين.

وناشدت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور بضرورة التعاون مع الفرق الطبية خلال الحملة، والحرص على تطعيم الأبناء للوقاية من خطر الإصابة بهذا المرض، موضحة ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية وقت الحملة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام؛ للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.