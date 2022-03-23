عاجل .. القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الفريق عبدرب النبي حافظ

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الفريق عبدرب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها، بخالص العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.