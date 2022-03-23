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عاجل .. القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الفريق عبدرب النبي حافظ

كتب:

محمد مجدي
12:18 م | الأربعاء 23 مارس 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الفريق عبدرب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر.

وتتقدم القوات المسلحة لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها، بخالص العزاء، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.