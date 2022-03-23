وفاة اثنين من قادة حرب أكتوبر.. الفريقان عبدرب النبي حافظ وعبدالمنعم خليل

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، اثنين من قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهما الفريق عبدرب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقائد الفرقة 16 مشاه ميكانيكي في حرب أكتوبر المجيدة، والفريق عبدالمنعم خليل، قائد المنطقة المركزية العسكرية، والجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر المجيدة.

ويذخر التاريخ العسكري المصري ببطولات مجيدة للفقيدين، حيث شاركا في الحروب الحديثة التي خاضتها مصر، وسجلت أعمالهما في البطولة والفداء والقيادة بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية.

تاريخ عسكري مُشرف للفريق عبدرب النبي حافظ

وعمل الفريق عبدرب النبي حافظ، قائدا لكتيبة في حرب اليمن، وقائد لواء مشاه ميكانيكي خلال فترة حرب الاستنزاف، ورئيس أركان فرقة مشاه ميكانيكي في الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا لفرقة مشاه ميكانيكي في حرب أكتوبر المجيدة.

واستمر القائد العسكري الراحل في التدرج بالمناصب والمسؤوليات العسكرية حتى عمل أمينا عاما لوزارة الدفاع، ورئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا له.

كما عمل الفريق عبدرب النبي حافظ، رئيسا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيسا لأركان حرب القوات المسلحة.

مناصب قيادية رفيعة تولاها الفريق عبدالمنعم خليل

أما الفريق عبدالمنعم خليل، فعمل قائدا لكتيبة مشاه، ورئيس أركان لواء مشاه، ورئيس عمليات القوات العربية في اليمن، وقائد لوحدات سلاح المظلات، ورئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا له، ثم رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وقائدا للمنطقة المركزية العسكرية حتى يوم 16 أكتوبر 1973، ثم استكمل فترة حرب أكتوبر المجيدة قائدا للجيش الثاني الميداني، ثم مساعدا لوزير الحربية وقائد الدفاع الشعبي والعسكري.