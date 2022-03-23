«السجيني»: «المحافظون لديهم تحفظات على أداء هيئة التنمية الصناعية »

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب أهمية التنسيق بين وزارات الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، لاستبدال أراضي النفع العام ببديل عيني بدلا من التعويض المادي.

وقال «السجيني»، تعليقا على بعض المشكلات: « التنفيذين من كتر ما بيشوفوا مشاكل اعتادوا عليها، المواطن ممكن ميعرفش ياخد رخصة لتوكتوك أو ترخيص مباني لبيت أو ورشة أو مزرعة، ولازم نقول لكم الناس مضايقة من إيه»، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمنعقد الآن لمناقشة ملف المخططات الاستراتيجية.

المخططات الاستراتيجية ومطابقتها

وأضاف السجيني: «لابد من محاسبة من لا يعمل ولا مجال للمجاملة ومفيش حد فوق المسائلة بل يخضع لها».

وتناقش لجنة الإدارة المحلية المخططات الاستراتيجية ومطابقتها بالمخططات التفصيلية في بعض المحافظات وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تحديد المسئوليات لاعتماد تلك المخططات وإزالة المعوقات وفض التشابك بين الوزارات المعنية بهذا الشأن لتحقيق المستهدف منها، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بأهمية العمران المخطط والنسق الحضاري، وما له من آثار إيجابية على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية للدولة المصرية.

التنسيق بين الوزارات المعنية

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية بما يحقق مصالح كافة الأطراف لافتا إلى أن اللجنة تجوب المحافظات كلها، ونرى الكثير من المشاكل خاصة في هيئة التنمية الصناعية، والمحافظين دائما يشتكون من الهيئة.

ولفت الى أن اللجنة لم يتقدم لها أي شكوى خاصة بالاستثمار، ولكن الجميع من محافظين ونواب لديهم تحفظات على هيئة التنمية الصناعية، وطالب السجينى بالانتهاء من المخطط الاستراتيجي فى التوقيت المخطط له.