عضو مجلس النواب: إنشاء قاعدة بيانات للأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مؤسسة حياة كريمة ولدت عملاقة وحدث بينها وبين الاتحاد العام اتفاق بإنشاء التحالف الوطني التنموي الذي يستهدف القرى الأكثر احتياجا وفقرا على مستوى مصر، لأن نسبة الفقر وصلت إلى 29.7% بحسب البيانات الرسمية الحكومية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مبينًا أن النسبة انخفضت من 32.6% بسبب مبادرة حياة كريمة.

توحيد جهود الجمعيات

وأضاف «عبد القوي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الإثنين، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه سيتم توحيد الجهود في المجتمع المدني من أجل تقديم جهود أفضل تخدم المواطن، مبينا أنه ستيم توزيع الاختصاصات بين الجمعيات المختلفة في المجال التوعوي والطبي والصحة والثقافي والسكني.

توفير قاعدة بيانات للمواطنين الأكثر احتياجا

وأوضح عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات للمستحقين على مستوى الجمهورية وسط تصور كامل لاحتياجات المجتمع بشكل كامل في مصر، حيث تحتاج أماكن التعليم وأماكن أخرى تحتاج مؤسسات طبية وأماكن أخرى تحتاج بنية تحتية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم أفضل جودة للأشخاص، مؤكدا أن المشروع التنموي سيكون كبيرا ومؤثرا في المجتمع المصري بشكل إيجابي، مشيرًا أن المجتمع الأهلي سيعمل على توفير خدمات للمواطنين الأكثر احتياجا في شهر رمضان، وسيكون هناك تكاملا بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع الأهلي.