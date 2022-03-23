وصول رئيس حي مصر القديمة لجلسة محاكمته بجنايات القاهرة في قضية الرشوة

وصل رئيس حي مصر القديمة السابق، و8 أشخاص آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، قبل قليل، لحضور جلسة محاكمته، على خلفية اتهامه بتقاضي 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم محمد الخولي، وتامر حمدي سعودي، وبشير عبدالرؤوف بشير، وأمانة سر أحمد صبحي عباس، ومحمد فاروق.

وجاء في أوراق القضية، التي حملت رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1051 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهمين «ع.خ، 54 عاما، رئيس حي مصر القديمة»، و«ع.ج، 68 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«م.س، 32 عاما، مدير شركة لخدمات النظافة»، و«ج. م، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ج.ش، 53 عاما، متعهد جمع مخلفات»، و«ع.ا، 54 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و.ب، 61 عاما، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة»، و«و.ف، 46 عاما، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة»، بتورطهم في تقاضي مبلغ مالي 400 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من قبل أحد متعهدي القمامة العاملين بنطاق الحي.

وطلب رئيس حي مصر القديمة، 80 ألف جنيه من 3 أشخاص، وأخذ المتهمون من الثاني وحتى الأخير مبالغ مالية بشكل دوري قيمتها 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل عدم اتخاذ إجراءات تستوجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامة مالية عليهم، وبهذا يخل المتهم الأول بأداء عمله، كما أخل باقي المتهمين أيضًا بأداء عملهم، من خلال تلقي مبالغ مالية من قبل المتعهدين على سبيل الرشوة.