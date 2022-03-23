الوزراء يكشف تفاصيل مشروع الممر الملاحي بحيرة فيكتوريا ـ البحر المتوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجرافيك جديدًا بعنوان: «في ذكرى اليوم العالمي للمياه.. نسلط الضوء على مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل».

وسلط المركز الضوء على المشروع العابر للحدود «الممر الملاحي بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط»، ويضم الآتي:

• المنطقة الأولى: تضم بحيرة فيكتوريا ونهر فيكتوريا في أوغندا.

• المنطقة الثانية: تضم البحيرات الكبرى «بوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا».

• المنطقة الثالثة: تمتد من نيل ألبرت حتى ملكال في جنوب السودان.

• المنطقة الرابعة: تشمل النيل الأبيض والنيل الرئيسي في جنوب السودان، والسودان «من ملكال إلى وادي حلفا».

• المنطقة الخامسة: تشمل النيل ورافديه في مصر.

إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية

كما سلط الإنفوجرافيك، الضوء على مشروعات أخرى، منها إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية والأحياء الشعبية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان، بالإضافة إلى افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بجمهورية الكونغو الديمقراطية لمجابهة أخطار الفيضانات مزود بأحدث الأجهزة وبرنامج التنبؤات.