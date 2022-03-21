رئيس الوزراء: نتخذ حزمة إجراءات تحفيزية للبورصة المصرية غدا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم استعراض في مجلس الوزراء في جلسة غدًا، حزمة إجراءات تحفيزية للبورصة المصرية، «عشان تشجع وتنعش هذا القطاع المالي المهم جدًا في خلال الفترة القادمة»، مضيفًا: « عاوز أني أطمئن المصريين ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، : «رسالتي ليهم، أن الحكومة والدولة كلها بكل قطاعتها ملتزمة بالحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي للدولة المصرية، وسنتخذ كافة السياسات والقرارات اللي من شأنها تضمن تحقيق ذلك».