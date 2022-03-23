محمود محيي الدين: إهمال موضوع التغيرات المناخية يدمر العالم

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للتمويل والتنمية، إن التحديات التي تواجه العالم بشأن التغيرات المناخية متعددة، وأصبح ضروريا ووجب الاهتمام بها، قائلا: «بالرغم من خطورة الأمر فهو مختزل ولايوجد به اهتمام كبير».

وأضاف «محيي الدين»، خلال إلقاء كلمته بالندوة التثقيفية التي نظمتها جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بعنوان: «تغيرات المناخ ودور الجامعات في إنجاح قمة شرم الشيخ»، أن هناك عددًا من الأمور تعرقل عملية التقدم وتزعج صانع القرار في تنفيذ السياسات، ولعل أبرزها يتمثل في الزيادة السكانية ونسب تفاوت الأعمار بين المواطنين، وزيادة سنوات العمر عند الولادة، الأمر الثاني سرعة وتيرة انتقال الحضر ومتطلباتها لمنع العشوائية وزيادة البطالة، بالإضافة إلى الأمر الصراعات والنزاعات التي يشهدها عدد من البلدان في العالم وتفشي الأوبئة.

دور الجامعات في أزمة التغيرات المناخية

وأشار رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشرين، إلى أن دور الجامعات هام جدا في موضوعات التغيرات المناخية، إذ تتميز بتوافر التخصصات العلمية المتعددة والمتقدمة، منها ما يسهم في إجراء الأبحاث التي تعمل على تنمية وتطوير المجتمع المصري.

وأكد أن تدمير العالم يكون بطريقتين، الأولى تتم عن طريق الحرب السيبرانية وتدمير الشبكة المعلوماتية، والطريقة الثانية إهمال موضوعات التغيرات المناخية، التي تعد ذات خطورة كبرى.

إنفاق 4 تريليونات دولار على ملوثات البيئة

ولفت إلى أن أهداف التنمية المستدامة تتضمن التغيرات المناخية والاهتمام بها، كما أن الاستمرار في استهلاك الموارد الطبيعية وإهدارها يعرض الأجيال المقبلة للخطر، موضحًا أن الإنفاق على ملوثات البيئة بمعدل 4 تريليونات دولار.

وأضاف موجهًا حديثه للطلاب: «بغض النظر عن التخصص المنشود من الكليات النظرية والأدبية، لابد معرفة ماهية الاستدامة والتحول الرقمي»، موضحًا في الوقت ذاته أن الدول الإفريقية مسؤولة عن 3% من الانبعاثات الكربونية في العالم.

من جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن موضوع تغيرات المناخ ودور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ، من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، لافتا إلى أن الانتباه لقضية المناخ من الموضوعات الهامة والرئيسية لمواجهة تلك الأزمة.