الجامعات: حقوق أعضاء هيئة التدريس في الكتاب الإلكتروني محفوظة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حقوق أعضاء هيئة التدريس محفوظة بالكامل في الكتاب الجامعي الإلكتروني، وأنه لا يمكن لأي شخص الانتقاص منها، موضحين أن هناك عددا من الكليات قامت بتوريد المستحقات المالية للكتاب الفصل الدراسي الأول الفترة الماضية، وأنه جرى التأكيد خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إيجاد الحلول الممكنة التي تحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس وتمنع اقتباس الكتاب الإلكتروني وسرقته وطباعته أو نسخه.

الجامعات: الكتاب الجامعي الإلكتروني حل محل الورقي

وقال الدكتور مصفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة انتهت خلال الفترة الماضية من توريد جميع المستحقات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالكتاب الجامعي عن الفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أنه يجرى حاليا رفع المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني على المنصات التعليمية المختلفة، على أن يتم بعدها سداد المستحقات الخاصة بهم، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات شدد الفترة الماضية على ضرورة وجود آليات تحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس.

آليات للحفاظ على حق أعضاء هيئة التدريس في الكتاب الجامعي

و أكد الدكتور محمد عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي شدد على ضرورة مراعاة حقوق أعضاء هيئة التدريس و المحافظة عليها فيما يتعلق بالكتاب الجامعي، وكذلك التأكيد على ضرورة وجود آليات خلال الفترة المقبلة تضمن المحافظة عليها، مشيراً إلى أن الجامعة انتهت من منح مستحقات الفصل الدراسي الأول عن الكتاب الجامعي الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى أنه يجري حاليا رفع جميع المقررات الدراسية و المناهج عبر المنصات التعليمية المختلفة للكليات والجامعة في إطار التحول الرقمي للمؤسسات التعليمية.