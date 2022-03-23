خطوات استخراج فيش وتشبيه إلكترونيا.. هيوصلك لحد البيت

بمجرد تخرج الشاب أو الفتاة في الجامعة، تبدأ رحلة البحث عن وظيفة خالية، سواء كان ذلك في المؤسسات الحكومية أو في إحدى المؤسسات الخاصة، وعند إيجاد الوظيفة المناسبة، يحرص المتقدم للوظيفة على إعداد المستندات المطلوبة منه للتقديم لتلك الوظيفة، ومن أهم تلك المستندات التي تحرص الشركات على طلبها هي صحيفة الحالة الجنائية أو «الفيش والتشبيه» ما يجعل الكثيرين يبحثون عن خطوات استخراج فيش وتشبيه «أون لاين»، تجنبا لازدحام مصلحة الأحوال المدنية التابع لها المواطن، التي يقوم باستخراجه منها.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون دائما، نقدم من خلال هذا التقرير خطوات استخراج فيش وتشبيه إلكترونيا من المنزل، عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، وتأتي كالتالي:

خطوات استخراج فيش وتشبيه

- يقوم الراغب في استخراج فيش وتشبيه إلكترونيا من المنزل، بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- ثم بعد ذلك يقوم بتسجيل الدخول على الموقع، بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم، وكلمة السر التي جرى تسجيلها من قبل.

- ثم بعد ذلك يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بالأدلة الجنائية، من بين الاختيارات الموجودة على الصفحة الرئيسية.

- ثم بعد ذلك يجري اختيار الأيقونة الخاصة بـ«إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- يقوم الراغب في استخراج فيش وتشبيه بإدخال البيانات الخاصة به، التي تتمثل في «اسم المتقدم، عنوان الإقامة، مكان الاستلام».

- يجب أن يتقدم المواطن بنفسه عن طريق بطاقة الرقم القومي الخاص به لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- ثم يقوم المستخدم بعد ذلك بتحديد طريقة الدفع المناسبة له، سواء كان ذلك عن طريق بطاقة الائتمان، أو غيرها من الطرق الأخرى.

- بعد اختيار طريقة الدفع، يظهر أمام المواطن رقم الطلب الخاص به، الذي يجب الاحتفاظ به لمتابعة حالة طلبه.

- تصدر صحيفة الحالية الجنائية خلال 72 ساعة من تاريخ تقديم طلب الحصول عليها، ويجري توصيلها حتى باب المنزل، وفق اختيار المواطن عند التقديم للحصول على الطلب.