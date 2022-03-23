التعليم العالي: لم نطالب الجامعات الأوكرانية بتسليم ملفات الطلاب المصريين

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، حقيقة مطالبة وزارة التعليم العالي الجامعات الأوكرانية، تسليم ملفات الطلاب المصريين الدراسين بها، وإرسالها للوزارة خلال الفترة المقبلة، قائلًا إن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأوضح أن الطلاب الذين سجلوا لتحويلهم إلى الجامعات الخاصة خلال الفترة المقبلة، تم أخذ تعهد عليهم هم وأولياء أمورهم بضرورة تسليم ملفاتهم للجامعات الخاصة، بعد القبول خلال فترة زمنية 3 شهور، تبدأ من أول يوم التحاق بالجامعة، على أن يتم إلغاء قيد الفرد بالجامعة الخاصة في حال عدم تسليمهم الملف.

موقف قيد الطلاب بالجامعات الأوكرانية بعد القبول بالجامعات المصرية

وأكد محمد حلمي الغر، أن الوزارة لم تخاطب الجامعات الأوكرانية بإرسال ملفات الطلاب إليها.

وأوضح محمد حلمي الغر، في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أنه حال تسجيل الطالب بالجامعة الخاصة، وتسليمه ملفه فإنه بذلك لن يكون مقيدًا بالجامعة الأوكرانية، لأنه سحب ملفه من دولة أوكرانيا وسلمه للجامعات الخاصة.

ولفت إلى أن الجامعات الخاصة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، إذ إنه لم يتم مخاطبة أي جهة بإرسال الملفات الخاصة بالطلاب.

الطلاب المصريون الدارسون بالجامعات الأوكرانية

وكشف حلمي الغر، عن موعد اختبارات تحديد مستوى للطلاب الذين سجلوا للالتحاق بالجامعات الخاصة، أكد أنها تنطلق يوم الاثنين المقبل بجامعتي القاهرة وعين شمس، حيث إن هذه الاختبارات تم وضعها من قبل متخصصين في هذا الشأن، وأنه لا توجد أى مشكلات بشأنها.

وذكر أن هناك إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، داخل الاختبارات مع تخصيص مقرات خاصة للامتحانات، وكذلك مسارات الدخول والخروج.