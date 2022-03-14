التعليم العالي توضح آليات اختبارات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الهجرة المصرية، أنهت كل الإجراءات بشأن قبول الطلاب المصريين القادمين من الجامعات الأوكرانية، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي تمر بين دولتي روسيا و أوكرانيا.

ولفت إلى أنه فور استيفاء الأوراق المطلوبة لطلاب الجامعات، والتأكد من صحتها سيتم العمل على تحديد موعد الاختبار لتحديد المستوى والفرقة الخاصة بكل طالب، والتخصص، منوهًا بأنّ الاختبارات تكون لتحديد المستوى للطالب، وسيتم عملها لكل تخصص على أن يتم تحديد موعدها، بعد انتهاء فترة التسجيل لهؤلاء الطلاب، والتي تستمر حتى 24 من الشهر الجاري.

الطلاب المصريين الدراسين في أوكرانيا

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على الجامعات بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال فترة التسجيل، والتقديم ضد فيروس كورونا «كوفيد 19».

يحق للطالب القادم من الجامعات الأوكرانية العودة مرة أخرى شرط موافقة الجامعات هناك على عودته

وأكد الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة بدر، في تصريحات لـ«الوطن»، التزام الجامعة، بكل قرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالتحاق الطلاب القادمين، من أوكرانيا بمختلف الكليات، لافتًا إلى أنه جرى الاستعداد وتجهيز الأماكن، والكليات لاستيعاب أعداد الطلاب.

وأوضح أنه يحق للطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة من القادمين من الجامعات الأوكرانية العودة مرة أخرى للجامعات هناك، شرط موافقة تلك الجامعات الأوكرانية على ذلك، لافتًا إلى أن قواعد قبول الطلاب بالجامعات الخاصة حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي .