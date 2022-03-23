وزير التموين: إقامة معارض دائمة بأسعار مخفضة طوال العام في المحافظات

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع الجهات في الدولة والوزارات المعنية يعملون ويبذلون جهودًا حثيثة من أجل توفير السلع في الأسواق بوفرة والعمل على الحفاظ على مستوى الأسعار، موضحًا أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على إقامة معارض دائمة طوال العام في مختلف المحافظات، تكون أسعارها نفس الأسعار الموجودة حاليا في معارض الوزارة.

كثير من التجار يعملون ومستعدون لمد أيديهم من أجل خفض الأسعار

وأضاف «المصيلحي»، خلال تصريحات من داخل أحد المعارض، عرضها برنامج «يحدث في مصر»، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة «إم بي سي مصر»، أن هناك وفرة في السلع الغذائية، فضلًا في الوقت ذاته عن الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي، موجهًا الشكر إلى كل الشركات العارضة سواء كانت الشركات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص والغرف التجارية.

السلع المعروضة ذات جودة عالية

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن كثيرًا من التجار يعملون ومستعدون لمد أيديهم من أجل خفض الأسعار ووصول السلع للمواطنين بأسعار بسيطة، فضلًا عن تعاون دائم بين الحكومة والأجهزة الرقابية والمصانع والغرف التجارية ولا بد أن ينتج شيء جيد للمواطنين ونستطيع أن نتحمل جميعًا حتى نستطيع تخطي الأزمة العالمية التي لم نشهدها من قبل، حتى أزمة فيروس كورونا لم تؤثر علينا كما أثرت علينا الحرب الروسية.

المنتجات المعروضة تباع بأسعار أقل من الجملة وأقل من الماضي

وتابع: «هذه حرب تضغط على العالم في السلع وتكلفة النقل والارتفاع غير المسبوق في الأسعار فلا بد أن نتكاتف حتى نتخطى هذا الأمر»، مشيرًا إلى أن المنتجات المعروضة تباع بأسعار أقل من الجملة وأقل من الماضي، وهذا مجهود من الشركات العارضة، فضلًا عن أن السلع المعروضة ذات جودة عالية سواء اللحوم أو الدواجن أو كافة المنتجات الأخرى من دقيق أو سمن أو زيوت، وكذلك ياميش رمضان.