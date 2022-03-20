وزير التموين يفتتح معرض أهلا رمضان في القليوبية بتخفيضات تصل لـ30%

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، معرض أهلا رمضان في منطقة المؤسسة بمحافظة القليوبية.

تخفيضات تصل لـ30% بمعرض أهلا رمضان

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، خلال تفقده معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية، أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والدواجن بتخفيضات تصل إلى 25 و30% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وقال وزير التموين، إن الأسعار متميزة جداً، والشركة العامة لتجارة الجملة وكل العارضين في المعرض قاموا بعمل تخفيضات حقيقية على السلع المعروضة في المعرض للمستهلك.

وأضاف المصيلحي، أنه يتم الحفاظ على أسعار يناير وفبراير «ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية»، لافتا إلى أن الأسعار المطروحة في المعرض أقل من ذلك سواء في الزيت أو الأرز أو اللحوم السوداني التي تتراوح بين 90 و95 جنيها، والمجمد من 80 إلى 85 جنيها.

125 جنيها للحوم البلدية

وتابع المصيلحي، أن محافظة القليوبية تطرح لحوما بلدية أيضا تتراوح من 120 إلى 125 جنيها للكيلو الواحد، ويتم طرح طبق البيض الأبيض بأسعار تتراوح بين 45 إلى 48 جنيها.

وقال المصيلحي، إن هناك وفرة في المعروضات من جميع أنواع السلع، وهناك رغبة حقيقية في زيادة المبيعات من خلال تخفيض الأسعار، مؤكدا أن كيلو البلح يتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المعرض يشهد مشاركة قوية من العارضين في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بتخفيضات كبيرة، وجميع السلع متوفرة وفي متناول الجميع، كما أن معرض أهلا رمضان ممتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.