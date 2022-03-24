أحمد عبدون يطلب الدعاء له بعد تعرضه لحادث سير: «الموت قريب»

أعلن الإعلامي أحمد عبدون، تعرضه لحادث سير، مساء يوم الأربعاء، وطالب جمهوره بالدعاء له، مؤكداً أن الموت يأتي في لحظة .

أحمد عبدون يطلب الدعاء له بعد تعرضه لحادث سير

وكتب الاعلامي أحمد عبدون، عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»: «أمس أصبت بحادث شوفت الموت بعنيا، الحمد لله لسه في العمر بقية، بس الموت قريب جدًا، ما تستهلش ومتزعلش نفسك، الواحد بيموت في لحظة، بنتخانق على إيه الدنيا دنيا فعلًا».

وتوالت التعليقات على منشور «عبدون» من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين للإعلامي الشفاء العاجل، حيث كتب أحدهم: «حمدا لله على سلامتك»، وتعليق آخر «ألف ألف حمدالله على سلامته»، وتعليق جديد «ألف سلامة ربنا يشفيه»، وآخر «من الاعلاميين المتميزين نتمنى له الشفاء العاجل في أقرب وقت».

معلومات عن الإعلامي أحمد عبدون

والاعلامي أحمد عبدون خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمل محاسبًا في أحد البنوك، ثم عمل لفترة قصيرة في مجال الصحافة، واتجه بعد ذلك إلى التقديم التليفزيوني.

بدأ مشوار «عبدون» الاعلامي بالتدريج، وقدم برنامجًا باسم «وجهة نظر» على فضائية «المحور»، ثم تعرف الجمهور عليه في عام 2001، عندما ظهر خلال البرنامج الديني «عم يتساءلون» بفضائية «دريم»، الذي تم بثه حينها خلال شهر رمضان المبارك، كما قدم الاعلامي أحمد عبدون في 2007، خط استشارات نفسية باسم «فضفضة مع عبدون»، ويقدم حالياً برنامج «بالأصول» مع الفنان صفوان بهلوان، على قناة الشمس الفضائية.