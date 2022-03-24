«معلومات الوزراء»: مصر ملتزمة بمواجهة تغير المناخ وتمكين المرأة (جراف)

عرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، 7 ركائز أساسية للطرح الدولي لرؤية مصر «المرأة والبيئة وتغيّر المناخ»، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة الأخيرة.

مواجهة تغير المناخ

وأكدت رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال كلمتها، التزام مصر بمواصلة جهودها لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب، مع تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات.

مبادئ تمكين المرأة

ويرتكز الطرح على العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيُّف والتخفيف من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية ومشاركة المرأة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، والبيئة، وتغير المناخ، وأخيرًا تطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.