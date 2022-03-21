سامح شكري يسلم رئيس الوزراء الباكستاني رسالة من السيسي

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وزير الخارجية سامح شكري، في رابع محطات الجولة الآسيوية، اليوم 21 مارس الجاري.

الإعداد لمؤتمر المناخ

ونقل الوزير شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الباكستاني، كما سلمه رسالة من الرئيس تطرقت إلى مجمل العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن الصديقين وسبل الدفع بها قُدماً نحو آفاق أرحب، وذلك بالإضافة إلى تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول أوجه العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، وأشار شكري إلى تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا تطلع مصر لتعزيز هذه العلاقات على كافة الأصعدة والمستويات، وإعطائها مزيدا من الزخم ودفعها قُدماً بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، ويعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب.

رئاسة باكستان لمجموعة الـ77

وأوضح أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في ضوء رئاسة باكستان الحالية لمجموعة الـ77.

وأضاف أنه تم التباحث أيضا بشأن عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.