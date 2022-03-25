طلاء شارع الأزهر ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية «صور»

تشهد محافظة القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة وطلاء واجهات العقارات بشارعي المنصورية والأزهر بنطاق حي وسط القاهرة، علاوة على رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد الحسين ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية الجاري، تنفيذها حاليًا بالتنسيق بين محافظة القاهرة وجهاز التطوير الحضاري والهيئة الهندسية.

حيث تشمل أعمال التطوير المنطقة المحيطة بمسجد الحسين، وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبًا، وشارع سيد الدواخلى شرقًا، ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالًا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان.

طلاء واجهات العقارات

وذكر تقرير صادر عن محافظة القاهرة، أن أعمال التطوير الحالية تتم في عدة مناطق حيث استعادة المظهر الجمالي والحضاري لشارع الأزهر، وطلاء واجهات العقارات، وأيضًا منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومي شرقًا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين جنوبًا، والجزء المطل على شارع الرفاعي غربًا.

ويشمل مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إعادة إحياء المبانى التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها فى النسيج العمراني التاريخي، وتأهيل المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة مع الاستفادة من المناطق الخالية والخربة والمباني ذات الحالة المتدهورة لاستكمال النسيج العمرانى للموقع.

رفع كفاءة خان الحسين

وتتضمن خطة تطوير المنطقة السكنية حول مسجد الحسين، أيضًا رفع كفاءة خان الحسين للحرف اليدوية، وإنشاء جراج ميكانيكى وتطوير منطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله، من إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية، إلى جانب إنشاء فندق، وسوق تجارى، وموقف للسيارات، علاوة على مقترح تطوير منطقة مسجد الحاكم على مساحة 52 ألف م2، من إقامة فنادق تراثية وإحياء لوكالات قديمة مندثرة، وإنشاء جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، وساحة أنشطة سور القاهرة، ومطاعم وأنشطة سياحية وتجارية، مع اعتماد مخطط مرورى للمنطقة، ومسارات للمشأة وإعادة الوجه الحضاري لتلك المواقع التاريخية.