مركز محمود مختار يستضيف معرضين خلال أيام: «زخم المكان» و«ألوان مرحة»

يستضيف مركز محمود مختار الثقافي معرضين فنيين، الأول معرض الفنانة التشكيلية أميرة نصر بعنوان «زخم المكان» وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 31 مارس 2022 بقاعة «نهضة مصر» بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 9 إبريل 2022.

المعرض الثاني الجماعي بعنوان «ألوان مرحة» وهو معرض كاريكاتيري للأطفال، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه بقاعة «إيزيس» بالمركز، ويستمر المعرض حتى 9 إبريل 2022.

مواعيد حجز الدخول للمعرض

ومواعيد مركز محمود مختار الثقافي يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا ومن الساعة 4 مساءً حتى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

وينظم قطاع الفنون التشكيلية حاليًا فعاليات صالون الخزف، بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وبمشاركة 70 فنانًا من أجيال مختلفة بمجمل ما يزيد من 180 عملًا فنيًا يمثل الاتجاهات والتقنيات المختلفة في هذا المجال.

أبرز المعلومات عن متحف محمود مختار:

يذكر أن مركز ومتحف محمود مختار يحمل اسم الفنان الكبير محمود مختار، وهو أحد الفنانين الرواد القلائل في فن النحت وهو مولود في 1891، بإحدى قرى المحلة الكبرى، وتوفى في 1934م.

«مختار» هو وصاحب تمثال نهضة مصر الشهير وله متحف باسمه قائم إلى الآن، ويعتبر المتحف قبلة لدارسي الفنون في مصر وشاهد على فترة تاريخية وسياسية هامة، وافتتح في 1962

ويحتوي المتحف على 175 قطعة فنية من أعمال محمود مختار، والتي يستخدم فيها خامات محتلفة، بالإضافة إلى أدواته الخاصة التي كان يستخدمها في النحت وكذلك وثائق وصور نادرة لمختار، ومن بينها تمثال نهضة مصر، وتمثال ورأس سعد زغلول، وتمثال حاملة الجرة، وتمثال حارس الحقول،ـ وتمثال شيخ البلد، كما يضم المتحف أهم الجوائز والأوسمة العالمية التي حصل عليها.