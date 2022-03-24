افتتاح معرض «خزف جداري» للفنان التشكيلي سامي بدوي بمركز الهناجر غدا

تحت رعاية وزارة الثقافة، يُفتتح معرض لوحات «خزف جداري» للفنان التشكيلي سامي بدوي، بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بالوزارة، نائباً عن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك في السادسة مساء غد الجمعة، بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون «أرض الأوبرا المصرية».

تفاصيل معرض «خزف جداري»

يستمر المعرض يوميا حتى 30 مارس من العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساء، ويضم مجموعة من إبداعات سامي بدوي في مجال التصوير الجداري، باستخدام خامات الخزف لترصد الأحوال المصرية قبل عام 2010، إضافة لأعمال توثق الأحداث المصرية عام 2011 وما بعده، لتلقي الضوء على أصالة شعب مصر، إلى جانب عدد من اللوحات التي تمثل ذاكرة الأيام وحياة ريف الوطن الجميل وأهله.

من جانبه، أوضح «بدوي» أن إقامة مثل هذه المعارض ليس فقط لتقديم وعرض أعمال الفنانين أمام الجمهور فقط؛ ولكن لها دور أكبر من هذا وأوسع، فهي بمثابة منابر للتنوير والارتقاء بالوجدان وبالذوق العام، ونشر الثقافة الرفيعة، مشيداً بتنامي الاهتمام بالفن التشكيلي بشكل واضح في السنوات الأخيرة حتى أصبح لدينا، الآن، وعى مجتمعي بأهميته، وأصبحت لدينا كذلك حركة فنية ثرية متنوعة تقدم الكلاسيكي والحديث في هذا المجال، وهي تتزايد كل يوم.

يشار إلى أن الفنان التشكيلي سامي بدوي، عضو عامل بنقابة الفنانين التشكيليين، وأقام العديد من المعارض الخاصة، واشترك في الكثير من المعارض العامة، ونفذ الكثير من الأعمال الفنية في مجال التصوير الجداري باستخدام خامات الخزف، ومرسمه الشخصي بقرية الخزف والفخار بمصر القديمة.

وتنظم وزارة الثقافة صالون الخزف، وتنطلق فعالياته مساء اليوم بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وبمشاركة 70 فنانا يمثلون أجيالا مختلفة بمجمل ما يربو من 180 عملا فنيا يمثل الاتجاهات والتقنيات المختلفة في هذا المجال.

ويتم تنظيم ورشة فنية بمركز الخزف والحرف التقليدي بالفسطاط، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، تحت إشراف لفنانة زينب سالم قومسيرر الصالون وبمشاركة 23 فنانا للشباب تحت سن 35 عاما.