عاجل.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مسجد عمرو بن العاص

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية لأعمال تطوير مسجد عمرو بن العاص في منطقة مصر القديمة، يرافقه عدد من المسئولين.

وتجري أعمال تطوير مسجد عمرو بن العاص، ضمن مخطط الحكومة لتطوير منطقة «الفسطاط»، لتصبح منطقة جذب سياحي، وحديقة كبرى مفتوحة، تتميز بتنوع وثراء ثقافتها، وجمال الطبيعة المتواجدة فيها.

أشجار ونخيل للتظليل على الزوار في ساحة مسجد عمرو بن العاص

وتتضمن أعمال تطوير المسجد، التحديث الشامل لمدخله الرئيس، و«نافورة»، ووضع أشجار للتظليل على زوار المسجد والمنطقة المحيطة به، ورصيفًا ملاصقًا للمسجد للمشاة، وأماكن لانتظار السيارات.

كما تشتمل أعمال التطوير على تنفيذ مناطق «نجيلة خضراء» في بعض مناطق الفراغات، لتُستخدم في صلوات الأعياد المختلفة، وصلوات الجمعة.

أعمال تطوير مسجد عمرو بن العاص من داخله وخارجه

وقال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بث مباشر له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أعمال تطوير جميلة يتم تنفيذها في ساحة المسجد، موضحًا أن هناك أيام ويهل شهر رمضان المعظم، ويجري تطوير المسجد من داخله، وخارجه، مضيفًا: «حاجة فوق الخيال».

ولفت إلى أن أعمال ترميم المسجد تجري من الداخل، بخلاف أعمال التطوير التي تتم من الخارج، موضحًا أن رجال وسيدات شركة المقاولين العرب ممن يعملون في ترميم الآثار، يعملون على ترميم المسجد بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.