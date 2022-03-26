أول تعليق من شقيقة زوجة ابن المرسي أبوالعباس: نفسي يتعدم قدامنا 3 مرات

قالت «شيماء عادل»، شقيقة السيدة «هبة الله» زوجة نجل الفنان المرسي أبو العباس التي قتلها وطفلتيها، وتم تأييد حكم إعدامه منذ قليل، إنها تتمنى أن يتم إعدام القاتل أمامها 3 مرات مثلما قتل 3 أرواح، مشيرة إلى وفاة والدها ووالدتها في شهري يوليو وأغسطس الماضيين بسبب حسرتهما على ابنتهما التي راحت ضحية إجرام زوجها، ولا أحد يعرف حتى الآن السبب الذي دفعه لقتلها وطفلتيها في نفس اللحظة.

شقيقة الضحية: «أمي وأبويا ماتوا بحسرتهم عليها»

وأشارت «شيماء» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعد دقائق من تأييد الحكم، إلى أنها عقب إلقاء القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة لم تحتمل والدتها ووالدها فراق ابنتهما، وظلا مريضان فترة طويلة، وكانت الأم طيلة الوقت تنادي على ابنتها القتيلة، والأب لم يفارقه الدعاء «يارب اللطف»، وبعدها ماتا بحسرتهما عليها في شهرين متتالين، وتركاها وشقيقتها الثانية يعانيان الوحدة والألم على فراق هبة شقيقتها، وفراق والديها، وكل ذلك بسبب هذا الشخص.

وناشدت شقيقة المجني عليها، الجهات المعنية بسرعة تنفيذ حكم الإعدام حتى يتم القصاص لشقيقتها وطفلتيها والأسرة الكاملة التي تم تدميرها -بحسب تعبيرها- قائلة: «مفروض يتعدم 3 مرات زي ما موت 3 أرواح».

تأييد حكم الإعدام.. ليصبح نهائيا

وأيدت منذ قليل، محكمة النقض، حكم الإعدام الصادر عام 2019 بحق المتهم صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المرسي أبو العباس، وذلك بعد إدانته بقتل زوجته هبة الله عادل إبراهيم، وطفلتيه حبيبة وجنة الله، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسين وعضوية المستشارين علي حسنين وعادل عمارة.

تفاصيل الاتهام

تفاصيل القضية تعود إلى قيام المتهم صلاح المرسي أبو العباس، في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بقتل زوجته المجني عليها هبة الله عادل إبراهيم، وأعد لذلك الغرض أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «كابل»، وانقض به عليها مطوقا عنقها، حتي خارت قواها فأطبق بيديه عليها حتي سقطت جثة هامدة، ثم قتل المجني عليهما حبيبة وجنة الله طفلتيه من المجني عليها الأولى، وكان ذلك بقصد الإصرار والترصد، وبنفس الطريقة التي قتل بها زوجته.