النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسي أبوالعباس لقتل زوجته وطفلتيه

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، قرار محكمة جنايات الجيزة، الصادر في عام 2019 بحق المتهم صلاح المرسي أبو العباس نجل الفنان المرسي أبو العباس، والمتهم بقتل زوجته هبة الله عادل إبراهيم وطفلتيه حبيبة وجنة الله، وذلك بعدما أطبق بيديه على عنقها حتي خارت قواها، وأطبق على عنقي طفلتيه بذات الطريقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا حسين وعضوية المستشارين علي حسنين وعادل عمارة.

بداية تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم صلاح المرسي أبو العباس، في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بقتل زوجته المجني عليها هبة الله عادل إبراهيم وأعد لذلك الغرض أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «كابل»، وانقض به عليها مطوقًا عنقها، حتي خارت قواها فأطبق بيديه عليها حتى سقطت جثة هامدة.

قتل زوجته وطفلتيه

واقترنت تلك الجناية أيضا بجنايتين آخرين وهما قتل المجني عليهما حبيبة وجنة الله طفلتيه من المجني عليها الأولى، وكان ذلك بقصد الإصرار والترصد، وبالطريقة نفسها التي قتل بها زوجته.

بداية الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا، يفيد بقيام المتهم بقتل زوجته وطفلتيه، وبعمل عدد من الأكمنة تم القبض عليه، وتولت النيابة العامة التحقيق معه والذي اعترف أمامها بارتكابه للجريمة.

وبدورها أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها ضد المتهم بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، ثم قضت بعد ذلك بإعدامه شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار، واليوم أسدلت محكمة النقض الستار على القضية بشكل تام بعد تأييد حكم إعدامه.