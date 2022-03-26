إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم في كفر الشيخ.. تناولوا وجبة «فسيخ فاسد»

استقبل مستشفى سيدي سالم المركزي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 4 أشخاص من أسرة واحدة، مصابين باشتباه تسمم غذائي لتناولهم وجبة فسيخ فاسد، وجرى تقديم العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية لهم، وتحرير محضر بالواقعة.

إخطار غرفة عمليات المحافظة بالواقعة

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات مديرية الصحة، إشارة بنقل 4 أشخاص من أسرة واحدة، من بينهم 3 أطفال، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، مصابين بأعراض تسمم غذائي، لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وذلك بعد تناولهم وجبة فسيخ فاسدة.

أسماء المصابين بالتسمم الغذائي

ووفق بيان صادر عن غرفة عمليات المحافظة، فإن المصابين هم: «أسماء عبدالرازق محمد الطويلة»، 11 سنة، و«أحمد عبدالرازق محمد الطويلة»، 12 سنة، و«أمينة عبدالرازق محمد الطويلة»، 9 سنوات، و«نادرة محمد أحمد»، 42 سنة، وجميعهم من قرية «البحيري»، التابعة لمركز سيدي سالم.

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بدسوق

وفي وقت سابق، اصيب 4 أشخاص بجروح في مشاجرة بقرية «نصر الدين»، التابعة لمركز دسوق، وجرى القبض على طرفي المشاجرة، وتبين إصابة كل من «عصام محمد داوود»، 55 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«أحمد صلاح داوود»، 44 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة، و«محمد عبدالحميد داوود»، 80 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة، و«سماحي محمد داوود»، 50 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.