رئيس مركز دسوق يوجه بسرعة حل مشكلة الانفجار المفاجئ لخط الطرد بالعجوزين

وجه المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، فتحي يوسف، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، ومحسن دفشر، رئيس قرية العجوزين ، محسن دفشر، بسرعة حل مشكلة الصرف والانفجار المفاجئ لخط الطرد الخاص بمحطة الصرف الصحي بقرية شابة، المار داخل الكتلة السكنية بقرية العجوزين.

يأتي هذا بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بدسوق، برئاسة المهندس هاني البسيوني، مدير المنطقة، والمهندس نادر فليس، مدير شبكات الصرف الصحي، وفريق العمل المعاون بالمحطة.

كسر مفاجئ في خط الصرف الصحي

وشهدت قرية العجوزين التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، كسرا مفاجئا في ماسورة صرف صحي، داخل الكتلة السكنية بالقرية، ما أغرق الشوارع المحيطة بمكان الانفجار.

في سياق متصل، تابع رئيس مدينة دسوق، سير العمل باعمال التطهير بمناطق المهدى وشارع «الفار، وشيحة»، وخلف الكنيسة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بدسوق، وكذلك أعمال التطهير خطوط الصرف بعدة مناطق.

مدينة دسوق ترفع الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

ورفعت مدينة دسوق حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ ورفع مياه الأمطار من الشوارع وأمام المجمعات الخدمية والمدارس، أولا بأول، فضلا عن سرعة إصلاح أخطار الصرف الصحي ومياه الشرب، وتسليك بالوعات الصرف وصفايات المطر، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة بشوارع المدينة والقرى، للحفاظ على مظهر المدينة وتسيير حركة المواطنين والطلاب.