شهامة المصريين تنقذ «مالك» من الموت: جمعوا 1.5 مليون وباق 600 ألف جنيه

بعد أن جمعت مليون و539 ألف جنيه، ضمن حملة تبرعات لعلاج ابنها مالك محمد جمال، المصاب بمرض «الثلاسيميا»، والذي يحتاج لعملية زرع نخاع سريعًا، تناشد إيمان مسعد، والدة «مالك»، لإنقاذ ابنها آملة أن تنجح في جمع مليوني و100 ألف جنيه، تكلفة إجراء العلمية خارج مصر، ودشنت حساباً بنكيا رسميا بموافقة وزارة التضامن الاجتماعي لجمع التبرعات حتى تستطيع إنقاذ ابنها الذي يعيش حياة صعبة.

«ابني حياته بتدهور وبقى بينقل دم كل أسبوعين والحل هو إجراء زرع النخاع قبل فشل الطحال واستئصاله، ووقتها مش هنقدر نعمل العملية، ابني مبقاش يعرف يأكل علشان أسنانه اتكسرت بسبب المرض، عايش حياة مش طبيعية»، هكذا تحكي والدة الطفل مالك لـ« الوطن»، مناشدة الجميع بالتبرع لنجلها من أجل إجراء الجراحة.

والدة مالك: العملية تحتاج مليوني جنيه

تتعشم «إيمان» التي لا تملك من حطام الدنيا شيئاً في جدعنة وشهامة المصريين: «أنا كلي أمل في ربنا وفي جدعنة المصريين أنهم هيقدروا يجمعوا باقي المبلغ، العملية سعرها زاد من مليون و800 ألف جنيه لـ2 مليون و100 ألف، ونفسي ابني يعيش حياة طبيعية، أنا بعت عفش بيتي علشان أقدر أعالج ابني لكن لم يكتب له الله العلاج، إحنا بنسابق الزمن لو الطحال اتشال العملية نسبة نجاحها معدومة والطفل هيتدمر، فنفسي الناس يساعدوا مالك».

حملة على مواقع التواصل لجمع تبرعات للطفل مالك

لم تكتفٍ الأم المكلومة بتدشين حسابات بنكية بتصريح من وزارة التضامن الاجتماعي، بل دشنت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منها لإنقاذ مالك: «عملت حملات على الفيس بوك وإنستجرام وتويتر علشان أنقذ ابني، نفسي يخلص من المعاناة اللى هو فيها، لما يبقى طفل 5 سنين ومش عارف يروح حضانة ولا يأكل شيكولاتة علشان سنانه ولا يلعب مع أطفال، بتمنى أقدر أنقذه».