الطفل «مالك» أول مواليد 2022.. والده عامل يومية و«الوطن» زفت البشرى له

مالك محمد الطيب، اسمٌ كتب في ذاكرة العام الجديد 2022 كأول مولود تسجله سجلات وزارة الصحة والسكان، إذ ولد بعد 35 دقيقة فقط من انطلاق العام الجديد وكان أول موجود تسجله الساعة السكانية في أول ايام العام الميلادي الجديد، وهو من قرية «المجارزة» مركز «أبو تشت»، في محافظة قنا.

والد الطفل: فرحتي كبيرة لأن مالك أول مولود في العام الجديد

وقال محمد الطيب، والد الطفل «مالك» أول مولود في العام الجديد، إن ولادته كانت يسيرة وسهلة وطيبيعة، في إحدى عيادات النساء والولادة الخاصة بقرية «المجارزة»، بمركز «أبو تشت»، لافتا إلى أن «مالك» هو ابنه رقم «5» بعد «شيماء» 10 سنوات، و«شهد» 9 سنوات، و«محمد» 7 سنوات، و«أنهار» 5 سنوات، وجمعيهم يتعلمون في المدارس والحضانة.

وأضاف: «أنا سعيد جدا، لأن مولودي مالك كان من حظه إنه يكون أول مولود في مصر في عام 2022»، لافتا إلى أن جريدة «الوطن» أول من أخبره بأن ابنه أول مولود في العام الجديد.

الطيب: أمنيتي أن يحفظ مالك القرآن مثل جده

وتابع قائلا: أنا إنسان بسيط ، حاصل على دبلوم زراعي، وأعمل باليومية في طائفة المعمار ضمن العمالة غير المنتظمة، ورزقي يومي بيوم، ولما الدنيا بتضيق عليا في الصعيد بسافر للقاهرة أشتغل مع ناس بلدياتي في المعمار».

وأضاف أنه سمى مولوده تبركا بالإمام مالك وأمنياته أن يحفظ القرآن الكريم، مثل جده لوالده الشيخ الطيب، حامل القرآن الكريم، لافتا إلى أن الإنفاق على أسرته المكونة من 7 أفراد صعب للغاية: «صحيح الحمل عليا تقيل لكن ربنا يعيني عليهم لأنه هو اللي بيرزق، وهو اللي بيبارك»، مؤكدًا أنه اكتفى بأبنائه الخمسة: «مش هخلف تاني كفاية على كدة».

جدير بالذكر أن عدد سكان مصر اليوم السبت اول أيام العام الجديد 2022 ، بلغ 102 مليون و817 ألفا و199 نسمة في القاهرة والمحافظات.