7 بنوك تعلن إطلاق شركة «أفانز منارة للاستثمار المباشر»

أعلنت 7 بنوك عن إطلاق شركة «أفانز منارة للاستثمار المباشر» كأول شركة تهدف إلى الاستثمار فى الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة FUND OF FUNDS.

تضم البنوك المشاركة: الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، الأهلى المتحد، قناة السويس، المصرف المتحد، والتجارى وفا بنك إيجيبت، وذلك بالمشاركة مع مصر القابضة للتأمين ومجموعة أفانز كابيتال.

يأتى إطلاق الشركة الجديدة فى إطار توجيهات البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاقتصاد.

حضر إطلاق شركة الاستثمار الجديدة رؤساء البنوك المشاركة وعدد من قيادات البنك المركزى والقطاع المصرفى.

وتعد «أفانز منارة» أول شركة فى مصر تستهدف الاستثمار فى صناديق الاستثمار، إضافة إلى كونها أول تطبيق على أرض الواقع لقرار مجلس إدارة البنك المركزى الصادر فى فبراير 2021 بشأن إضافة مساهمات البنوك فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار فى الصناديق (Fund of Funds) والشركات المستهدفة للاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن نسبة الـ٢٥٪ المقرّرة من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجّهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

هشام عكاشة: الشركة تعكس دعم القطاع المصرفى للاقتصاد القومى

وفى هذا الإطار، أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين البنك الأهلى المصرى والبنوك المشاركة والمؤسسات المالية الأخرى، والذى يعكس دور القطاع المصرفى فى دعم الاقتصاد المصرى وخطط التنمية فى الدولة، والذى يأتى تنفيذاً لرؤية البنك المركزى فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لعجلة النمو الاقتصادى.

وأوضح أن إجمالى استثمارات الشركة المستهدفة يصل إلى نحو 2 مليار جنيه، حيث وصلت قيمة الإغلاق الأول لرأسمال الشركة المصدر إلى 905 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن البنك الأهلى المصرى يشارك فى هذا الإغلاق بقيمة 300 مليون جنيه، وذلك كأكبر حصة مساهمة، بينما شارك بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلى المتحد وشركة مصر القابضة للتأمين وبنك قناة السويس بقيمة 100 مليون جنيه لكل منها، وشارك المصرف المتحد بقيمة 50 مليون جنيه، والتجارى وفا بنك إيجيبت بقيمة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى مجموعة أفانز كابيتال بقيمة 10 ملايين جنيه.

«الإتربى»: تعزّز نمو المشروعات الصغيرة

وأعرب محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن سعادته بالمشاركة فى إطلاق شركة الاستثمار، بالتعاون مع البنوك المشاركة لما تلعبه الشركة من دور مهم فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تُعد من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وركيزة أساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية والإنعاش الاقتصادى والمساهمة فى معالجة مشكلتى الفقر والبطالة، وذلك من خلال فتح آفاق العمل وخلق الثروات، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والمنافسة فى الأسواق وفتح أسواق خارجية. كما أوضح «الإتربى» أن إجمالى استثمارات الشركة المستهدفة يصل إلى نحو 2 مليار جنيه، وقد وصلت مساهمة البنك فى الشركة إلى 100 مليون جنيه فى الإغلاق الأول لرأسمال الشركة الذى وصل إلى 905 ملايين جنيه، بالإضافة إلى المساهمة غير المباشرة فى بعض الصناديق التى تستهدفها الشركة، وتوجه بالشكر للبنك المركزى المصرى لرعاية المبادرات والشراكات التى تضيف للمجتمع المصرى وتتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة للاستثمارات المسئولة.

«فايد»: تستهدف جذب مستثمرين دوليين

وبهذه المناسبة، أكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، على أهمية تلك الخطوة فى إطار حرص البنك على تنويع محفظته الاستثمارية، معرباً عن اعتزازه بمشاركة بنك القاهرة، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، والبنوك المشاركة والمؤسسات المالية، فى إطلاق الشركة باعتبارها أول شركة بمفهوم Funds of Funds فى مصر، تستهدف الاستثمار فى صناديق وشركات الاستثمار، وتبلغ مشاركة البنك فى الإغلاق الأول لرأسمال الشركة نحو 100 مليون جنيه من إجمالى القيمة البالغة نحو 905 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن مشاركة البنك فى الشركة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الموجّهة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل رأس المال اللازم لتلك الشركات، سواء بطريق غير مباشر من خلال المساهمة فى صناديق الاستثمار، التى تقوم بالمساهمة فى الشركات، أو عن طريق المساهمة المباشرة فى الشركات.

كما أضاف «فايد» أن خطة الشركة تقوم على اتباع أفضل الممارسات الدولية فى إدارة هذا النوع من النشاط وتطبيقاتها فى مصر، سعياً لاجتذاب مستثمرين دوليين للمساهمة فى دعم نشاط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لما يمثله من أهمية فى تحقيق النمو الاقتصادى.