البنك المركزى: بطاقات الخصم ترتفع إلى 21.5 مليون بطاقة

ارتفع عدد بطاقات الخصم بالقطاع المصرفى لتسجل 21.5 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 20.1 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021، وذلك وفقاً لتقارير البنك المركزى ربع السنوية. وكشف التقرير أن عدد البطاقات المدفوعة مقدماً بالبنوك ارتفعت إلى 26.06 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 24.73 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021. كما ارتفع عدد بطاقات الائتمان بالبنوك لتسجل 4.47 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 4.16 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2021. وسجل عدد ماكينات الصراف الآلى 19.014 ألف ماكينة صراف، مقابل 16.962 ألف ماكينة صراف بنهاية يونيو 2021.

وارتفع عدد نقاط البيع إلى 177.350 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 173.401 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2021، وذلك بخلاف عدد 562.650 ماكينة نقاط بيع إلكترونية خاصة ومملوكة للشركات التى تقوم بدور ميسر خدمات لعمليات الدفع الإلكترونى ومتعاقدين مع 4 بنوك من بنوك الجهاز المصرفى.