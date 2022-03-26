تمثيلية ابن المرسي أبو العباس تنتهي به على «طبلية عشماوي».. قتل زوجته وطفلتيه

بعد انتهاء مباراة مصر وروسيا في كأس العالم من مساء يوم 19 من شهر يونيو من العام 2018، صرخات استغاثة تنبعث من أحد المنازل بمنطقة شارع العشرين بفيصل محافظة الجيزة، مطلق هذه الاستغاثات كان «صلاح» ابن الفنان المرسي أبو العباس، بعد مقتل زوجته وابنتيه داخل الشقة.

3 جثث ملقاة بالشقة

3 جثث ملقاة داخل الشقة ومنظر الدماء يغطي أغلبها، بعد موت الضحايا الثلاثة المجني عليهم «هبة الله» زوجته والطفلتين «جنة الله وحبيبة»، والجاني «صلاح» ابن الفنان المرسي أبو العباس يقف مذهولا تارة ومنهارا تارة أخري على موت زوجته وطفلتيه.

الغموض سيطر على الحادث الذي وقع في منزل ابن الفنان المرسي أبو العباس، والذي يكاد يكون أقرب إلى الوقوع بغرض السرقة، خاصة وأن الرجل الذي أبلغ رجال الشرطة قال في بلاغه أنه فقد مبلغ مالي أكثر من 300 ألف جنيه من شقته، ربما يكون ذلكهو الدافع وراء وقوع الجريمة.

بداية فك لغز الجريمة

تعمل الشرطة في حركة مكوكية لفك اللغز الموجود داخل شقة صلاح ابن الفنان المرسي أبو العباس، وبدأوا في حل الشفرة التي كان يريد الجاني تعقيدها على رجال الشرطة وبعد مناقشة حارس العقار للوقوف على الواقعة عن دخول أي شخص غير معروف من عدمه أجاب بعدم دخول أي شخص غريب عن العمارة وهو ما يسهل الخيوط بشكل كبير على الأجهزة الأمنية.

مناقشات عديدة أجرتها النيابة العامة ورجال البحث الجنائي لكشف الجاني، فأخذت الشبهات تحوم حول صلاح ابن الفنان المرسي أبو العباس، خاصة بعد اكتشاف كذب واقعة السرقة التي ادعاها المتهم وتبين أنه خسر مبالغ مالية كبيرة في مشروعاته التجارية في البورصة، وبتضيق الخناق عليه، انهار واعترف تفصيليا بجريمته.

اعتراف المتهم بجريمته

النيابة العامة استمرت العديد من الأيام في استجواب المتهم صلاح ابن الفنان المرسي أبو العباس، والذي انهار أثناء التحقيقات واعترف تفصيليا بارتكابه للجريمة وأنه انقض على المجني عليهم الثلاثة وأطبق بيديه على عنقهما وكانت إحداهما تؤدي إحدى الصلوات، وأنه اختلق واقعة السرقة للإفلات من العقاب والخوف على أسرته من الفقر بعد خسارة الكثير من أمواله في البورصة، وأنه كان يخطط للانتحار بعد قتلهم لكنه تراجع في اللحظات الأخيرة.

مثل صلاح ابن الفنان المرسي أبو العباس، جريمته أمام النيابة العامة، وانتهت التحقيقات مع المتهم ونسبت له تهمة القتل العمد والتي أحالته للمحاكمة الجنائية واستمرت الجلسات في مجراها إلى أن أحيل إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه والتي جاء بالتصديق على إعدامه شنقا، وبعدها تقدم المتهم بطعن على الحكم وتم رفضه، واليوم السبت، أسدلت محكمة النقض الستار الأخير على القضية بشكل نهائي بإعدامه.